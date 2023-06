Conte all'assalto sull'Ucraina: "Vogliamo arrivare a Mosca?", e Gruber sbotta

20 giugno 2023 a

a

a

Il capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo critica l'appoggio incondizionato del governo di Giorgia Meloni all'Ucraina in guerra. "Anche Joe Biden è più prudente nell'ingresso di Kiev nella Nato, che se avvenisse ci farebbe diventare cobelligeranti", argomenta l'ex premier nel corso della puntata di martedì 20 giugno di Otto e mezzo, su La7. Aldo Cazzullo, del Corriere della sera, pungola Conte chiedendogli cosa accadrebbe se domani l'Occidente smettesse di dare armi a Kiev: "Vogliamo un governo fantoccio al posto di Zelensky e la vittoria di Putin?".

"Se vogliono combattere siamo pronti". Lavrov sfida la Nato

Conte ribatte che se non armiamo più l’Ucraina "si ricreerà una simmetria militare come all'inizio del conflitto, ma il problema è che non è fatto nulla per una via negoziale". Poi l'ex premier rilancia: "Ma tutto questo perché lo facciamo? Per vincere la guerra? Per arrivare a Mosca e mandare a casa Putin? Pensate che il giorno dopo arriva un novello Obama al posto" del presidente russo?

Sfregio di M5S e Pd a Berlusconi: il gesto che lascia senza parole

A quel punto la conduttrice appare un po' seccata dall'incalzare del leader 5Stelle: "Presidente Conte, la fermo! Adiamo avanti". "detto così è un po' indelicat" ribatte l'ex premier con la conduttrice che spiega che ci sono altre tante domande da fare. "Meloni ha dimostrato un bellicismo in continuità con Mario Draghi, non è realistico" che oggi cambi idea, conclude Conte, "Con Trump avevamo un bel rapporto? Mica siamo andati a fare una guerra insieme...".