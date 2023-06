Berlusconi, sfregio del M5S in Lombardia: il gesto che lascia attoniti

20 giugno 2023 a

a

a

Le polemiche su Silvio Berlusconi non accennano a placarsi. I consiglieri del Movimento 5 Stelle, assieme a Paolo Romano, consigliere regionale del Partito Democratico, hanno abbandonato l’aula durante la commemorazione del leader di Forza Italia scomparso il 12 giugno. “Ci tengo a sottolineare che come M5s la settimana scorsa, nel momento in cui è venuto a mancare Silvio Berlusconi, abbiamo subito offerto il nostro cordoglio a Forza Italia e alla loro comunità politica. In questi giorni abbiamo assistito a un processo di riscrittura di quello che è successo negli ultimi 30 anni e noi rispetto a questo spettacolo non possiamo fare da spettatori” il tentativo di giustificazione del capogruppo del movimento, Nicola Di Marco.

Video su questo argomento Una battuta innocente: il piddino Crisanti paladino difensore di Grillo | GUARDA

“Con la proposta di ieri pomeriggio, di intitolazione del Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia dal nostro punto di vista, Attilio Fontana e la giunta hanno abusato del potere che gli hanno dato i cittadini per occuparsi dei problemi” il resto delle dichiarazioni del grillino. E come Elly Schlein ha fatto con il corteo di Giuseppe Conte e Beppe Grillo anche stavolta un esponente del Pd è andato a braccetto con i Cinquestelle.