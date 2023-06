L'aria che tira, Ugo Cappellacci contro Elly Schlein: sta fallendo

Luca De Lellis 20 giugno 2023 a

Ugo Cappellacci si scaglia contro il binomio formato da Giuseppe Conte ed Elly Schlein. In quest’ultimo periodo i due maggiori leader d’opposizione hanno dato segnali di avvicinamento, specie con la presenza della segretaria del Partito Democratico alla manifestazione dei grillini sulle “vite precarie”. È ancora prematuro dire se si profila all’orizzonte una riedizione dell’alleanza che ha formato il governo Conte 2, anche perché Schlein è alle prese con una buona fetta del suo partito che notoriamente non ama seguire le orme del Movimento Cinque Stelle. Intanto, il deputato di Forza Italia, intervenuto nello studio del programma di La7 “l’Aria Che Tira” ha espresso il suo parere sull’ultimo "matrimonio" tra i due partiti.

“Non dimentichiamo che Dem e 5 Stelle hanno già governato insieme e non mi sembra sia stata un’esperienza così esaltante”, ha sentenziato Cappellacci. Che poi ha proseguito nella sua analisi: “Il collante risiedeva nel desiderio di una poltrona. Io vedo due formazioni che inseguono un elettorato tra nostalgici e militanti degli anni ’70, e non meglio definite brigate di cittadinanza. Ma si muovono in un ambito dove non c’è spazio per i liberali, i democratici, gli occidentali e gli europeisti”. L’ex presidente della regione Sardegna non vede una coerenza di intenti tra le due forze: “Dal punto di vista ideologico non vanno d’accordo ma si usano solo per rincorrere insieme posizioni antigovernative". L’ospite del conduttore Andrea Pancani si è poi rivolto in maniera critica ed esplicita direttamente verso l’ex vicepresidente dell’Emilia-Romagna. Secondo l’esponente di FI, “Schlein si dovrebbe domandare quanto è vicina realmente al suo elettorato e quanto le varie anime del Pd si riconoscono in questa leadership, nonché quanto lei sia capace di amalgamare e unificarle tutte. A me - chiosa Cappellacci - non sembra che ci stia riuscendo”.