L'Aria che tira, Tremonti boccia la gestione del Pnrr: commessi gravi errori

Dibattito sui finanziamenti del Pnrr all'ordine del giorno. Fondi europei, quanto e come verrà speso? Se n'è parlato nel corso della puntata de L'Aria che tira in onda il 19 giugno su La7. In collegamento c'era Giulio Tremonti, presidente di Aspen Institute Italia, che mette in evidenza gli errori compiuti dai precedenti governi.

Ne parla Giulio Tremonti, presidente Aspen Italia : "Oggi noi vediamo che il piano è molto complicato, è alto 23 centimetri ed è scritto in inglese, matematica e latino. E' sviluppato su tre livelli: europeo, nazionale e regionale. Deve essere applicato all'interno di un sistema che è stato investito dall'inflazione. Chi ha applicato quel piano non ha capito che doveva allineare il fondo perduto e il debito e questo è stato il grave errore che è stato fatto dagli altri governi. E cioè non allineare i progetti di opere al tipo di finanziamento e questo genererà grandissimi problemi perché se tu finanzi a debito il restauro di un'opera d'arte è sbagliato perché forse si dovrebbe finanziare a fondo perduto e, invece, hanno fatto un caos bestiale".