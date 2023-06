L'Aria che tira, Siracusano attacca Elly Schlein: il suo errore è clamoroso

19 giugno 2023 a

Elly Schlein sta cercando di riposizionare il Pd all'interno dello scacchiere politico italiano. Per ora, però, con scarsi risultati. Anzi, le mosse del neo segretario stanno spiazzando ulteriormente gli elettori. Schlein si sta schiacciando sulle posizioni grilline, partecipando a manifestazioni di piazza che istigano perfino alla violenza. La bufera provocata dalle parole di Grillo è lì a dimostrarlo.

Matilde Siracusano: "Il suggerimento che darei a Schlein è che, tra l'originale e la copia, gli elettori scelgono sempre l'originale. In questi anni il Pd si era rappresentato in modo completamente diverso dal Pd che ora va in piazza accanto a Giuseppe Conte, tra l'altro col cappello in mano perché non mi sembra che Giuseppe Conte abbia accolto la posibilità di fare alleanze col Pd in maniera grandiosa. Per me l'errore di Schlein è clamoroso. Per quanto riguarda Grillo, io mi fare da parte: Grillo ha avuto la grande occasione di governare questo Paese col partito di maggioranza relativa e millantando capacità rivoluzionarie che alla prova dei fatti sono clamorosamente fallite. La rivoluzione grillina è fallita: anzi noi stiamo ancora correggendo gli errori commessi dai Cinque Stelle in economia, giustizia, mercato del lavoro, Oltretutto le parole di Grillo istigano all'odio in un momento in cui c'è tanto malessere tra le persone.