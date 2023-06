Meghan Markle e il principe Harry lasciano Spotify. Che succede ai duchi di Sussex

Giada Oricchio 16 giugno 2023 a

Harry e Meghan: è divorzio. I duchi di Sussex rompono con Spotify, nonostante il contratto da 20 milioni di dollari. Dopo aver schiaffeggiato la royal family, il padre di lei, qualche amico di vecchia data e numerosi collaboratori, adesso tocca al gigante dello streaming uscire dalla vita dei bizzosi e immaturi Sussex. A riportare la notizia è il New York Post, ripreso da PageSix: “Il principe Harry e Meghan Markle stanno tagliando i legami con Spotify solo 3 anni dopo l’accordo multimilionario”. Successivamente è stato diffuso un comunicato congiunto: “Spotify e Archewell Audio hanno concordato reciprocamente di separarsi e sono orgogliosi della serie realizzata insieme”. Saranno pure soddisfatti, ma come ha rivelato un insider al NYP, la coppia non riceverà l’intero pagamento perché non ha prodotto abbastanza contenuti. I veri motivi dietro la separazione non sono chiari anche se Page Six sostiene che la coppia abbia iniziato a mettere in discussione la partnership dopo che Joe Rogan (altro podcaster di Spotify) ha espresso opinioni controverse sul vaccino contro il Covid creando presunto imbarazzo nella coppia.

L’addio di Harry e Meghan segue quello della produttrice dello show, Rebecca Sananès, che quasi 6 mesi fa (cioè in concomitanza con l’ultima puntata di Archewell fermo da novembre 2022) ha lasciato l’incarico proprio per l’incertezza sul futuro del podcast. Questo significa che non ci sarà una seconda stagione di "Archetypes" creato per "indagare, sezionare e sovvertire le etichette che cercano di trattenere le donne”. Qualche puntata con ospiti illustri è stata più che esaustiva sul tema secondo l’ex attrice riciclatasi attivista, ma a quanto pare poco attiva quando c’è da lavorare sul serio. Tuttavia, un portavoce di Archewell Productions si è affrettato a dichiarare al Wall Street Journal che la duchessa di Sussex sta continuando a sviluppare contenuti per il pubblico su un'altra piattaforma. Tradotto: in caso di un’offerta economica superiore a quella di Spotifiy, Meghan Markle potrebbe ritrovare la voglia. Di recente l’ex attrice ha firmato con l’agenzia WME per rilanciare la sua immagine in “molteplici iniziative imprenditoriali, tra cui la produzione cinematografica e televisiva” così da diventare una power player di Hollywood. Obiettivo ambizioso.