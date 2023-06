Spinalbese rimuove la foto con Carolina Stramare. Giallo sulla nuova fiamma

Francesco Fredella 19 giugno 2023 a

Fidanzato? Forse. Mistero. Ma Antonino Spinalbese, ex concorrente del Gf vip - garbato, elegante, educato - dopo la storia lampo con Ginevra Lamborghini - pare che si sia innamorato di nuovo. Il sito Whoopsee l’ha “pizzicato” con Carolina Stramare: “Appena uscito dal GF Vip lui è tornato dalla sua piccola. Adesso l’ex di Belen ha ripreso in mano la sua vita e anche la quotidianità e si è concesso una serata. Qui lo vedere al Beefbar in compagnia di un amico e poi anche con Carolina Stramare. Lei lo ha riaccompagnato a casa, ma non prima di godersi una bevuta in un locale“, si legge in rete.

Poi, sulla faccenda, entra a gamba tesa il sito di Roberto D’Agostino - Dagospia - che scrive: “Dopo i rumor su Dusan Vlahovic e Radu, la bella Carolina avrebbe una nuova fiamma. Lui è l’ex fidanzato di Belen“. Roberto D’Agostino non sbaglia mai. E spunta un giallo: Spinalbese pubblica una foto con Carolina, ex Miss Italia, e la rimuove poco dopo. In Rete, però, inizia a girare lo screenshot.