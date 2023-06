Cruciani inchioda Montanari: "È lo stesso che...", colpo di scena in radio

16 giugno 2023 a

Non si spegne il coro di chi protesta per i funerali di Stato a Silvio Berlusconi e il lutto nazionale per la scomparsa di un protagonista assoluto della storia politica e non solo di questo Paese. La stessa Elly Schlein, segretaria del Pd, ha contestato il i tre giorni di lutto per il Cav. Clamorosa, poi, l'iniziativa del rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari, che ha imposto di non mettere la bandiere a mezz'asta nell'istituto. Giuseppe Cruciani, nel corso della trasmissione di Radio 24 La Zanzara, si focalizza proprio sull'uscita del professore di storia dell'arte amato dalla sinistra radical chic.

Montanari alza il tiro, sfregio clamoroso al Cav nella sua università

"Se qualcuno vuole negare che il signor Silvio Berlusconi abbia avuto un ruolo eccezionale nella storia di questo paese, allora può anche accomodarsi in un istituto psichiatrico", afferma il giornalista che spara a zero su chi ha tirato in balle negli ultimi giorni le leggi ad persona e il campionario classico degli anti-berlusconiani. Cruciani ricorda che lo stesso il Presidente della Repubblica ha partecipato ai funerali del Cavaliere: "Perché il signor Mattarella è una persona limpida, sicuramente non di area centro-destra. E dunque di cosa parliamo? È andato lì, ha messo il timbro. Voi odiatori di Berlusconi andatevene a fanc**", sbotta il conduttore radiofonico che mette nel mirino Montanari.

"La peggior specie", Renzi a valanga su Montanari e compagni

"Un’altra delle ca***te che ho sentito è che Berlusconi abbia mercificato il corpo delle donne. L’ha ripetuto anche ieri il Professor Tomaso Montanari in una sua uscita", attacca Cruciani: "Ma di cosa parla?", sbotta ricordando che "quelli che dicono che Berlusconi ha mercificato il corpo delle donne", sono gli stessi spesso "a favore dell’utero in affitto. Non sarebbe mercificazione anche quella? Dai, al limite sono le donne che hanno usato Berlusconi", conclude il giornalista. .