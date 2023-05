Damiano David, colpo di testa per la Roma: nuovo look da Europa League

30 maggio 2023 a

Damiano David stupisce i fan dei Maneskin e i tifosi della Roma, che mercoledì 31 maggio scenderà in campo a Budapest per la finale di Europa League contro il Siviglia. Il cantante, noto tifoso giallorosso, ha deciso di dare un nuovo look ai suoi capelli. Di recente, si era rasato la testa e di tanto in tanto cambiava colore. Lo abbiamo visto prima con i capelli biondo platino e poi con i capelli rossi fuoco. Ma in occasione della finale David ha deciso di improvvisarsi parrucchiere e dare una scossa al look tingendo metà testa di giallo e metà di rosso. Tutto, naturalmente, documentato sui social dove prima è apparso con della carta in testa durante la fase di decolorazione, poi si è mostrato con la chioma bicolore.

“Chiedo umilmente scusa a tutti i parrucchieri d’Italia”, ha scritto in una story su Instagram che ha mandato in visibilio i fan della band di "Zitti e buoni" e i tifosi della Roma che sognano il bis europeo dopo la Confrence League conquistata dalla squadra guidata da José Mourinho un anno fa,