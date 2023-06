Otto e mezzo, Specchia svela l'eredità di Fascina. Come reagisce Gruber

Giada Oricchio 14 giugno 2023 a

Silvio Berlusconi ha lasciato un impero economico: oltre 4 miliardi di euro da spartire tra i 5 figli. Ma non resterà a mani vuote Marta Fascina, la moglie “morganatica” che Marina e Piersilvio Berlusconi hanno tenuto per mano all’uscita del Duomo di Milano. A rivelare la cifra mostruosa che l’ex premier avrebbe lasciato all’ultima fidanzata è Francesco Specchia.

#ottoemezzo "Se è stato eletto quattro volte premier...", Francesco Specchia risponde a Corrias sul Silvio Berlusconi e l'eredità https://t.co/V7Rh67GgBe — La7 (@La7tv) June 14, 2023

Il giornalista di “Libero”, in collegamento con il talk “OttoeMezzo” su La7, mercoledì 14 giugno, ha lasciato di stucco Lilli Gruber e i suoi ospiti sugli aspetti tecnici della successione: “Parliamo di un’eredità tra i 4 e i 6 miliardi di euro distribuita tra 7 holding e tra tutti i figli. Poi c’è un legato per Marta Fascina che pare si tratti di 90 milioni di euro…a spanne…” e la conduttrice basita ha ripetuto: “Novanta milioni?”, “Questa è la voce che circola tra gli addetti ai lavori ed è molto verosimile” ha confermato Specchia prima di sottolineare che se la famiglia non ripiana i debiti di Forza Italia il partito si sfalda mentre su Mediaset si rischia la spaccatura tra i figli: l'amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi vuole tenere ed espandere il polo televisivo, i fratelli minori Barbara, Luigi e Eleonora, invece, vorrebbero vendere.