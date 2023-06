L'Aria che tira, Mario Monti bacchetta Myrta Merlino

Giada Oricchio 14 giugno 2023 a

a

a

Mario Monti bacchetta Myrta Merlino (che replica). L’ex presidente del Consiglio, in collegamento con il talk mattutino “L’Aria che Tira” su La7, mercoledì 14 giugno, ha ripercorso il suo rapporto con Silvio Berlusconi di cui prese il posto a Palazzo Chigi nel 2011 “per salvare l’Italia dal dissesto finanziario” come ha ricordato lo stesso Monti.

Sul finire dell’intervista, la conduttrice Myrta Merlino si è concessa un divertissement sul cagnolino che Daria Bignardi mise in braccio all’ex premier per pareggiare la fotografia di Berlusconi con Dudù: “Scusi, che fine ha fatto Empy?”. Monti, che stava parlando della difficoltà di fare le riforme in Italia, è rimasto spiazzato, ha esitato bofonchiando qualcosa e dopo aver scelto le parole giuste si è lasciato andare a un rimprovero bonario: “La sua altrimenti morbosa curiosità si inserisce in un tessuto storico che in questo momento acquista un suo valore. Non ha fatto una fine… è vivo e vegeto”. E un po’ esitante ha rivelato: “E’ nella famiglia di mia figlia e mio genero dove si trova certamente meglio che in casa mia”.

Merlino ha allargato le braccia, si è messa a ridere per la nota scolastica e ha punzecchiato a sua volta: “Allora Empy è finito nel ramo empatico della famiglia Monti…”. L'economista l’ha stuzzicata ancora: “Però in questi mesi è entrato in famiglia un cucciolo di cane che, a differenza del precedente, non è stato imposto con un piccolo golpe televisivo. Non le dirò altro non volendo alimentare la sua curiosità” e Merlino in tono allegro ha posto fine al siparietto: “Va bene mi informerò con Elsa (moglie di Monti, nda)”.