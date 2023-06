L'Aria che tira, Amendola svela l'aneddoto su Berlusconi a San Siro

13 giugno 2023 a

a

a

All'indomani della morte di Silvio Berlusconi, su moltiplicano aneddoti e retroscena sul Cavaliere. Incontri fortuiti e testimonianze che fanno capire meglio la personalità e i valori del Cavaliere. Se n'è parlato anche durante la puntata de L'Aria che Tira in onda il 13 giugno su La7. Ospite in studio l'attore Claudio Amendola che ha ricordato un particolare Milan-Roma giocata a San Siro nel 1987.

"Ho incontrato Berlusconi per la prima e unica volta nel 1987 a San Siro - ha raccontato Amendola a Myrta Merlino - Il giorno in cui dalla curva del Milan fu lanciato un petardo in testa al portiere della Roma, Tancredi che, tra l'altro fu sostituito da Peruzzi al suo debutto in serie A. Quella partita ovviamente la Roma la vinse a tavolino e io ero seduto esattamente nella sedia vicina a quella di Berlusconi. Era stato molto affabile e molto carino con me. Mi disse tu sei comunista ma sei bravo...Quando successe questa cosa ricordo l'indignazione di Berlusconi rispetto a un gesto che offendeva il suo modo di essere presidente, con una concezione dello sport che è spettacolo e non violenza. Mi ricordo che fu così offeso che si alzò e se n'andò indignato. Questo mi colpì molto. Poi ha vinto tutto perché era il più forte di tutti".