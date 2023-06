L'Aria che Tira, Feltri smaschera l'ipocrisia su Berlusconi: la sinistra lo invidiava perché ricco

12 giugno 2023 a

Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, spara a zero sull'ipocrisia della sinistra. Dopo la morte di Berlusconi sono tutti pronti a parlare bene del Cav ma per decenni lo hanno odiato e invidiato solo perché ricco. Se n'è parlato durante la puntata de L'Aria che Tira in onda il 12 giugno su La7.

"Adesso che è morto sarà lodato anche da chi lo ha combattuto - ha detto Feltri - E chi lo ha combattuto maggiormente è stata la magistratura. Quest'uomo è riuscito a farla franca anche con la magistratura. Tranne in una circostanza, quando lo hanno condannato come amministratore di Mediaset quando lui non aveva più alcuna carica nelle sue aziende. Il carburante dell'anti-berlusconismo è stata l'invidia perché l'uomo era ricco e in grado di sostenere qualsiasi spesa. E questo suscitava un'invidia terrificante. Figuriamoci nella sinistra che ha invidia anche per chi ha 20mila euro in banca. Berlusconi non ha mai fatto male a nessuno, ha aiutato tutti in modo molto generoso. Per questo quando parlano male di Berlusconi dicono stupidaggini incredibili. Berlusconi è un grande perché mi ha fatto diventare ricco".