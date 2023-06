Chiara Ferragni, nel mirino dell'Antitrust per i pandori. La stoccata di Lucarelli

14 giugno 2023 a

Il pandoro di Chiara Ferragni è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Questa volta a puntare il dito contro l’influencer è stata l’Antitrust. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti dell’industria dolciaria Balocco per presunta pratica commerciale scorretta in relazione all’iniziativa commerciale “Chiara Ferragni e Balocco insieme per l’ospedale Regina Margherita di Torino”, promossa tra novembre e dicembre 2022.

Altra tempesta, mediatica e non, investe Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale più seguita d’Italia. “Balocco presenta il pandoro Chiara Ferragni per sostenere l’ospedale Regina Margherita. La delicatezza del pandoro Balocco si unisce all’estro creativo di Chiara Ferragni. Balocco e Chiara Ferragni sostengono la ricerca contro i tumori infantili, finanziando un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino”, si leggeva sul sito dell’industria vicino al prodotto natalizio.

In questo modo i clienti pensavano di concedersi uno sfizio e contemporaneamente, però, fare beneficenza. Ora la prospettiva cambia: secondo l’Antitrust, il modo in cui veniva presentata l’iniziativa poteva indurre in errore i consumatori, i quali potevano pensare di contribuire alla donazione in favore dell’ospedale. La società aveva invece già deciso l’ammontare a prescindere dall’andamento delle vendite del prodotto.

A commentare la notizia è stata Selvaggia Lucarelli. L’opinionista, spesso impegnata in inchieste di questo genere, aveva già tempo fa suggerito quanto affermato dall’Autorità. “Per me se è opaca l’influencer più famosa o il malato di sla o la mamma di una bambina malata o il mitomane che si sente Gesù, non cambia niente. Mi interessa che la beneficenza sia una cosa seria”, ha commentato Lucarelli. Come risponde Ferragni all'apertura dell'istruttoria da parte dell'Antitrust? Lo staff dell’influencer, contattato dal Tg1, afferma che l’imprenditrice non commenta la notizia.