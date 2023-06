L'Aria che Tira, la profezia di Senaldi sullo scisma del Pd: quando avverrà

Francesco Forgione 08 giugno 2023 a

Continuano i malumori all’interno del Pd, l’ultimo caso è stato il declassamento di Piero De Luca ad opera della segretaria Elly Schlein. Il downgrade di De Luca, che passa da vicepresidente a segretario dell’ufficio di presidenza del gruppo, non è piaciuto ad una nutrita minoranza del partito. Il motivo è chiaro: “È un processo al cognome” secondo alcuni dem. Il riferimento è al padre di Piero, Vincenzo De Luca, governatore della Campania, e al terzo mandato alle regionali su cui la segretaria Pd ha già fatto intendere di non essere d’accordo. Ad alimentare la polemica è stato il deputato dem ed ex Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha rimarcato il gesto di Schlein definendolo: “scalpo politico”.

Nel Pd è già in atto il terremoto anti-Schlein e la fronda di Bonaccini

Proprio i dissidi interni al Partito Democratico sono al centro del programma di La7 “L’Aria che tTra”. Nel talk show condotto da Myrta Merlino, è intervenuto, in qualità di ospite della puntata dell’8 giugno, il codirettore di “Libero” Pietro Senaldi che ha detto la sua sul tema: “Secondo me Schlein ha fatto bene a liberarsi di De Luca, è giusto che lei scelga i suoi dirigenti fra gli uomini di fiducia”. Continua riferendosi alla spaccatura interna al Pd: “Al momento è chiaro che ci sono due Pd, quello di Elly Schlein e quello dei vari Amendola, Guerini, Roncone”. Senaldi chiude l’intervento con una forte convinzione: “È questione di tempo, i due Pd andranno a dividersi come è naturale e chiaro agli elettori”. Solo il futuro potrà dirci se la supposizione di Senaldi si rivelerà veritiera. Una cosa però è certa: nel Pd si vive un momento di poca serenità e lo scisma potrebbe anche rivelarsi un’ipotesi meno fantasiosa di quanto si pensi.