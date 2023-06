Saviano attacca Crosetto sulla nave sequestrata. Il ministro lo smonta: "Chi ha mentito"

12 giugno 2023 a

Ore di paura e di domande nelle acque di Napoli. Venerdì la nave turca Galata Seaways è stata teatro del blitz della Marina Militare che è intervenuta sull'imbarcazione per ripristinare uno stato di ordine. Versioni diverse dei fatti stanno riempendo pagine di giornali e media di ogni genere. Questa mattina a esprimersi a riguardo è stato Roberto Saviano. Con toni poco contenuti, il saggista ha gettato fango sul ministro della Difesa Guido Crosetto: "Ha mentito: nessuna nave è stata dirottata al largo delle coste di Napoli da immigrati. Nessuno voleva condurla forzatamente in Francia, dove peraltro era già diretta. Tutto falso dunque".

Il cargo turco che ha attirato l'attenzione della stampa è stato oggetto di un cinguettio dai caratteri forti, pubblicato dall'autore di "Gomorra": "Ecco, invece, i fatti: alcuni immigrati si erano nascosti in un camion. Nessuna violenza, nessuna resistenza, hanno semplicemente utilizzato dei coltellini per tagliare il telone di plastica del TIR per riuscire a respirare durante la traversata. Ovvio: se arriva una segnalazione si interviene. Ma che senso aveva parlare di pericolo dirottamento per 15 immigrati che con un coltello e un taglierino hanno tagliato il telo di plastica per non soffocare?".

Quindi l'affondo di Saviano a Guido Crosetto che, ospite al Forum in Masseria di Bruno Vespa, aveva diffuso in diretta la notizia: "Era importante capire cosa stesse accadendo o fare la solita comunicazione xenofoba anti immigrato? Non si poteva interpellare la Procura di Napoli che stava parlando con l’equipaggio e gli immigrati a bordo dell’imbarcazione? Quanto al ministro Crosetto: impari, prima di eccitarsi per un dirottamento inesistente, ad aspettare le valutazioni degli inquirenti. Altrimenti rischia di fare la figura di chi ha bisogno di drammatizzare per ottenere consenso politico". Il ministro della Difesa, con un tweet, ha subito ribattuto e smontato le insinuazioni dello scrittore: "Il Ministro e la Difesa, la Marina, hanno risposto ieri ed oggi. In modo puntuale, inequivocabile ed impossibile da interpretare o smentire. Nessuno ha mentito, tranne lei in questo tweet. Ma la cosa non mi pare una notizia".