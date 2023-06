Giorgia Meloni nel mirino di Lucia Annunziata: "Istituto Luce"

10 giugno 2023 a

"Scandalizzata" dal presunto piano di Giorgia Meloni. Lucia Annunziata dopo l'annuncio dell'addio alla Rai per mancanza di condivisione "su tutto" con il governo, spara a zero sulla premier nel corso di Repubblica delle idee, l'evento organizzato dal quotidiano diretto da Maurizio Moloinari. La conduttrice di Mezz'ora in più, su Rai3, a Lucia Annunziata meette insieme riforme costituzionali e della Rai, partendo dalla polemica sui "controlli concomitanti" sul Pnrr.

"La democrazia è fatta di pesi e di contrappesi, di istituzioni che difendono anche il cittadino dallo Stato, la trasformazione di questo Paese è istituzionalmente permessa e fino a che punto? Perché dovrei essere a favore del ridimensionamento della Corte dei Conti?", è l'affondo di Annunziata. Che diventa ancora più duro quando si parla di viale Mazzini... "Io sono scandalizzata dal fatto che la premier nello stesso mese ha proposto il premierato e la riforma della Rai, perché quello che si punta a fare è l'Istituto Luce di un premier eletto in modo diretto", afferma la giornalista secondo cui "questo governo vuole riscrivere i rapporti sociali a favore della propria base elettorale, riscrivendo la relazione tra differenti basi sociali. E questa è una cosa molto pericolosa".