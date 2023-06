Bruno Vespa, il retroscena inchioda la sinistra: "Meloni e von der Leyen..."

11 giugno 2023 a

a

a

Nel corso di Mezz'ora in più, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai3, si parla del viaggio di Giorgia Meloni in Tunisia insieme a Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, e il primo ministro olandese Mark Rutte, "solitamente brusco non i politici del sud", afferma la conduttrice. Cosa sta cambiando in Europa? A rispondere alla domanda è Bruno Vespa, che in questi giorni ha tenuto il Forum in Masseria a Manduria, in Puglia, dove sono intervenuti molti esponenti del governo. "Una versione pubblica del Consiglio dei ministri...", afferma Annunziata con il conduttore di Porta a porta che taglia corto: "Non esageriamo...".

Ora Annunziata parte all'assalto di Meloni: "Istituto Luce"

Sul punto politico, invece, Vespa offre spunti inediti: "Hai citato questo viaggio a Tunisi, volevo dirti che in questi giorni ho scoperto due cose". La prima è che Giorgia Meloni e von der Leyen hanno "uno strettissimo rapporto personale". La seconda è che è diventato "strettissimo" anche il rapporto tra la premier e Rutte. Insomma, la sinistra da mesi sostiene che un governo di centrodestra avrebbe azzerato i rapporti con l'Ue e i Paesi membri, con la conseguenza di ridurre il peso di Roma in Europa. Quello che risulta a Vespa va nella direzione opposta.

"Questa trasmissione...", Annunziata contro il governo: stoccata in diretta tv

"Rutte e Meloni hanno le stanze vicine nel Consiglio europeo, nelle pause è nata non dico un'amicizia", ma di certo una collaborazione importante soprattutto nella gestione del dossier migranti. "Questo viaggio è fatto nel difficile tentativo di fermare l''arrivo dei tunisini in Italia - commenta Vespa - perché non interessa solo il nostro Paese, ma la Germania, l'Olanda... L'Unione l'ha finalmente capito".