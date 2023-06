George Soros dice basta: che fine fa il suo impero da 25 miliardi

11 giugno 2023 a

a

a

Il finanziere americano George Soros sta per cedere il controllo del suo impero di fondi azionari da 25 miliardi di dollari a suo figlio Alexander. A dicembre scorso il consiglio di amministrazione della Soros Open Society Foundation aveva eletto il 37enne alla presidenza: Alexander, ricorda il Wall Street Journal, è anche presidente del comitato di azione politica di Soros. Inoltre è l’unico membro della famiglia nel comitato di investimento che controlla Soros Fund Management, la società che gestisce i fondi del fondo e della famiglia. Secondo un portavoce dell’imprenditore, nei prossimi anni la maggior parte dei 25 miliardi di dollari andrà alla Open Society Foundation. Allo stesso tempo, circa 125 milioni di dollari saranno stanziati per il comitato di azione politica. La fondazione gestisce circa 1,5 miliardi di dollari all’anno destinati a gruppi che sostengono i diritti umani in tutto il mondo e aiutano a costruire allo sviluppo delle democrazie. Il denaro della fondazione va anche alle università e ad altre organizzazioni educative.

"Benedetta da Soros e Prodi". Schlein travolta, chi è la neo-segretaria dem

«Con papà la pensiamo allo stesso modo», le prime parole di Alex, che ha poi spiegato: «Sono più politico rispetto a lui». Di recente il giovane ha incontrato i funzionari dell’amministrazione Biden, il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer e diversi capi di stato, tra cui il presidente del Brasile Luiz Inàcio Lula da Silva e il primo ministro del Canada Justin Trudeau per difendere le questioni relative alla fondazione della famiglia.

"Soros dietro il procuratore che accusa Trump". Spuntano le donazioni

Alex ha anche detto di essere preoccupato per la prospettiva del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, fattore che porterà la fondazione ad assumere un ruolo finanziario significativo nella corsa presidenziale del 2024. Per anni le persone vicine a George hanno creduto che il fratellastro maggiore di Alex, Jonathan Soros, 52 anni, un avvocato con un background finanziario, fosse il successore. Alto e atletico, Jonathan ha giocato a tennis con suo padre, ha lavorato per un certo periodo alla fondazione e ha stabilizzato l’hedge fund di Soros durante periodi turbolenti. La scelta di Alex, un fan dell’hip-hop e un devoto dei New York Jets, una volta sarebbe stata considerata un azzardo, si legge nella ricostruzione del Wall Street Journal.