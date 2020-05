Claudio Lippi perde venti chili. E ora racconta com'ha fatto

Venti chili in meno. Claudio Lippi torna in forma. E deve “rifare il guardaroba” (come si dice in gergo). Ma avverte tutti i fan: “Nessuna dieta. Sono dimagrito grazie alle attenzioni di mia moglie. Mi ha semplicemente tolto il disordine alimentare che avevo: fritti, condimenti, il pane, la pizza, la birra, o meglio, ho ridotto di parecchio questi alimenti. Sono le dosi e i condimenti che fanno la differenza. Oggi mangio di tutto però in dosi ridotte”.

Il conduttore de La prova del cuoco (sospesa in questi mesi per l’emergenza Coronavirus) negli anni scorsi ha avuto seri problemi di salute legati al cuore. “Grazie ai bypass che mi hanno ridato la vita e il senso della vita, grazie a mia moglie che mi ha spinto nei momenti più difficili a non mollare e ad avere maggiore autostima grazie a Federica e a Maya, non sto vivendo una seconda giovinezza ma una vera giovinezza, ho più passioni e più stimoli adesso di un tempo”, racconta in un collegamento televisivo da casa.

Lippi, che da alcuni anni è diventato nonno, è tornato in televisione in grande spolvero dopo una parentesi alcuni anni fa a “Domenica in”. Garbo e battuta sempre pronta fanno di lui un personaggio della televisione amatissimo dal pubblico da quarant’anni. “La prova del cuoco”, insieme alla Isoardi, potrebbe vederlo tra le riconferme del prossimo anno. Già se ne parla negli ambienti televisivi.