Elly Schlein "fa calare gli ascolti tv". Il dato impietoso, chi la supera

08 giugno 2023 a

a

a

Elly Schlein fa poche interviste, e in televisione si vede solo nei salotti che la segretaria del Pd vede più vicini, come quello di Cartabianca, su Rai. La leader dem è stata ospite di Bianca Berlinguer nell'ultima puntata di martedì scorso, qualche tempo prima è stata da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7. Sull'ultima tele-performance di Schlein spunta un dato sorprendente: quando in tv arriva lei c'è un drastico calo di ascolti. A scriverlo è Libero che compara i dati Auditel di martedì sera in relazione agli ospiti dei vari talk show: "Schlein a Cartabianca ha fatto il 5,2% di share, mentre su La7, a diMartedì, Pier Luigi Bersani ha fatto il 9%", si legge nell'articolo.

Ma non c'è solo la concorrenza dei talk show. Anche all'interno della stessa trasmissione di Rai3 in molti hanno cambiato canale proprio quando è arrivata la leader del Pd. Il programma è iniziato come di consueto con la collaudata finestra con lo scrittore Mauro Corona e i siparietti che ne conseguono tra lui e la conduttrice. Alle 22, quando Corona "ha finito il suo spazio ed è arrivata Schlein, ecco la grande fuga dei telespettatori da Elly: ha perso in 3 minuti 3 punti di share e 650mila spettatori. Disastro", scrive Brunella Bolloli. L'"effetto Schlein" di cui si è tanto parlato è forse quello (negativo) sugli ascolti tv.