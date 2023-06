Fiorello lancia il sostituto di Fabio Fazio? "L'unico di sinistra", nome pesante

06 giugno 2023 a

Non si fa che parlare dell'addio di Fabio Fazio alla Rai e, giorno dopo giorno, si aggiungono tasselli alla narrazione del passaggio a Discovery del celebre conduttore di "Che tempo che fa". Questa mattina a seminare zizzania e a nutrire qualche sospetto sul clamoroso caso scoppiato all'interno del servizio televisivo pubblico è stato Fiorello, lo showman siciliano che accompagna il risveglio dei telespettatori italiani. In un gioco di supposizioni e di idee, è spuntato un nome clamoroso. "L'unico di sinistra": così il cabarettista ha lanciato lo scoop.

Nel corso della puntata di lunedì 5 giugno, Fiorello non ha resistito e si è concesso una dose di sana ironia. Lo showman si è espresso sulle recenti dichiarazioni rilasciate da Piero Chiambretti sul desiderio di tornare in Rai. "Chiambretti è l’unico, l’unico soprattutto di sinistra, che vuole venire in Rai e non andare lì, a Discovery", ha detto il mattatore senza tanti peli sulla lingua.

Poi la sottile allusione alle recenti dimissioni che hanno agitato i corridoi di Viale Mazzini: "Chiambretti, bravo, vieni da noi ma sappi che saresti l'unico, perché da quando c'è Roberto Sergio in Rai non si vede un comunista manco a pagarlo oro. Ti prego, porta una bandiera rossa, perché in Rai sono finite tutte". Quindi Fiorello si è sbilanciato e ha condito tutto con sagace ironia: "Visto che Cattelan ha dichiarato che non vuole prendere il posto di Fazio, sarebbe una bella idea Chiambretti di domenica a quell'ora lì. Viene da un posto dove guadagna a un posto dove non guadagna niente…". Retroscena o semplice previsione? Il tempo darà le risposte.