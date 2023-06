Fabio Fazio, chi può seguirlo sul Nove: "Non ho ancora firmato ma..."

Francesco Fredella 05 giugno 2023 a

a

a

Fabio Fazio "il lunedì non esce nemmeno di casa, la trasmissione impegna tanto. C'è solo la pausa di lunedì", racconta Maurizio Ferrini a Rtl 102.5 News. "Credo che Fabio e gli autori non abbiamo avuto ancora il tempo per pensare al nuovo programma. Non so ancora quando partirà, ma ci sarò anche io", continua.

All'inizio Ferrini non nega di aver vissuto un po' di preoccupazione per il cambio di Rete. "Ho condiviso la malinconia di Fabio, mi fa piacere che mi ha chiamato per questa nuova stagione televisiva": Ferrini, nato sulla scia della tv di Arbore e poi sparito per molti anni dal piccolo schermo, è tornato in auge con il suo storico personaggio. Ovvero Emma Coriandoli, la signorina che piace tanto agli italiani. "Sicuramente tornerò a fare la Coriandoli nel programma di Fazio, che non ho sentito ancora dopo la fine di Che tempo che fa? Non ho ancora firmato, mi ha proposto di seguirlo. E lo farò", sottolinea Ferrini, che poi svela la malinconia di Fazio nell'addio alla Rai.

"È l'azienda per cui ha lavorato quarant'anni, un bel po' di malinconia non è mancata. Lo so bene", rivela ancora Ferrini. "Fabio non è stato cacciato dalla Rai, questo va detto per esattezza di cronaca". Ferrini, in chiusura di collegamento con Rtl 102.5 News, non nasconde: "Avrei voluto che rimanesse in Rai". E poi lo spoiler sull'ultima puntata: "Dietro le quinte ci ha sostenuti, ci rivedremo nella nuova Rete. Vi voglio tutti con me".