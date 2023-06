Michela Murgia, la "bufala" del saluto romano: Nicola Porro scatenato

04 giugno 2023 a

Il video-denuncia di Michela Murgia contro Ignazio La Russa e il saluto romano che avrebbe rivolto al presidente del Senato un militare del Gruppo operativo incursori del Comsubin alla parata del 2 giugno ai Fori Imperiali si è dimostrato in pochi minuti un grande equivoco. Il gesto del militare nulla ha a che vedere con il fascismo, lo fanno tutte forze armate che sfilato ogni anno perché significa "attenti-sinisrat", l'ordine per rendere omaggio alla tribuna delle autorità. E il "decima" urlato dal Goi è il motto del corpo, non è un riferimento alla X Mas del "principe nero" Valerio Junio Borghese e alla Repubblica sociale italiana. A dirlo alla scrittrice Michela Murgia, che ha sollevato il caso con un video postato su Instagram, anche molti suoi follower, ma lei ha insistito confermando il teorema che, nel frattempo, ha perso ogni base solita.

Tra i più critici nei confronti dell'uscita di Murgia è Nicola Porro. In un articolo pubblicato sul suo sito si legge: "Fermi tutti, la Murgia ha appena fatto un nuovo video. Poteva scusarsi per la figuraccia sui saluti romani alla parata del 2 Giugno, e invece...". Il secondo video è ancora peggio del primo: "una figura barbina", un "video imbarazzante". "Banalmente basterebbe conoscere un poco i segni militari e le nostre formazioni. O anche solo andarsi a cercare un po’ di parate del passato. Insomma: basterebbe informarsi per capire, cara Murgia, di essere cascati in una mastodontica bufala causata dal pregiudizio antifa nei confronti del governo e di La Russa", si legge nell'articolo.