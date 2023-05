Incoronazione Carlo III, Harry è già tornato da Meghan: la cerimonia da fantasma

07 maggio 2023 a

Toccata e fuga. Il principe Harry è tornato in California dopo aver preso un volo della British Airways a poche ore dall’incoronazione del padre, re Carlo III. Il duca di Sussex è arrivato all’aeroporto internazionale di Los Angeles intorno alle 19:30 ora locale per riunirsi con suo figlio nel giorno del suo compleanno. Il principe Archie ha compiuto 4 anni sabato e ha trascorso la giornata con sua madre Meghan, la duchessa del Sussex, nella loro casa negli Stati Uniti.

Gli assistenti di volo della British Airways hanno confermato ai media che Harry era stato sul volo, ma hanno detto che non erano autorizzati a riferire altre informazioni sul suo viaggio. La presenza del duca all’incoronazione ha segnato la sua prima apparizione pubblica al fianco dei reali da quando ha criticato la sua famiglia nel suo controverso libro di memorie «Spare». Era seduto in terza fila per l’incoronazione di Carlo e della matrigna del duca, la regina, nell’abbazia di Westminster, ed era posto due file dietro suo fratello, il principe di Galles.

Harry ha chiacchierato con sua cugina, la principessa Beatrice e suo marito Edoardo Mapelli Mozzi, mentre entrava in chiesa sabato sotto la pioggia. Inoltre, sorrideva agli ospiti mentre procedeva dietro di loro, camminando da solo lungo la navata dell’abbazia. Il duca indossava ciò che gli era stato chiesto di indossare, che consisteva in un abito da mattina scuro e cravatta, le sue medaglie dell’Afghanistan e del Giubileo appuntate sulla giacca e una stella e una decorazione del collo dell’Ordine Reale Vittoriano. L’immediata partenza per gli Stati Uniti e la sua assenza sul balcone del palazzo per il finale della giornata sono la riprova che non aveva alcun ruolo formale all’evento. La famiglia reale l’ha messo nel dimenticatoio.