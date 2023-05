Harry e Meghan, “incidente quasi catastrofico”: l'inseguimento dei paparazzi finisce male

17 maggio 2023 a

Disastro sfiorato per la famiglia reale inglese. Il Principe Harry, sua moglie Meghan Markle e la madre dell’attrice sono stati coinvolti in un inseguimento d'auto "quasi catastrofico" dopo essere stati inseguiti dai paparazzi. L’incidente, riferisce il portavoce di Harry alla Reuters, è avvenuto dopo che i duchi di Sussex avevano partecipato a una cerimonia di premiazione a New York. "Questo inseguimento incessante, durato più di due ore, ha provocato diverse quasi collisioni che hanno coinvolto altri automobilisti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD (New York Police Department)", ha spiegato il portavoce. L'evento è stato la prima apparizione pubblica a cui Meghan e Harry hanno partecipato dopo l'incoronazione di Re Carlo III, a cui la duchessa non ha partecipato per via del compleanno del figlio Archie. Una situazione che ha dei punti in comune inquietanti con quanto successo a Lady Diana, madre di Harry: la principessa morì nel tunnel sotto al Pont de l’Alma a Parigi, con l’autista che perse il controllo dell'auto, che andò a schiantarsi all’altezza del tredicesimo pilone per tentare di fuggire dai paparazzi.