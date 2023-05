Feltri scatenato contro Paola Turci: "Ha chiesto a Twitter di cancellarmi"

31 maggio 2023 a

a

a

Botta e risposta al vetriolo su Twitter tra Paola Turci e Vittorio Feltri. Tutto nasce da un tweet con cui la cantante, che è sposata con Francesca Pascale, è parsa "suggerire" al social network la cancellazione del profilo personale del direttore editoriale di Libero Quotidiano a causa di un "cinguettio" provocatorio, pubblicato dal giornalista, sull'alluvione in Emilia Romagna. "Ha tutte le carte in regola per essere radiato", ha scritto Turci, scatenando la reazione di Feltri.

"La sua opinione - ha twittato il giornalista in risposta alla cantante - mi interessa come il comportamento sessuale degli scarafaggi". Una risposta senza filtri, come di consueto, quella affidata a Twitter da Vittorio Feltri, la cui lunga carriera è stata tratteggiata persino in una pagina Wikipedia scritta in dialetto lombardo.