Papa Francesco, prima intervista in uno studio Rai: ovazione a Saxa Rubra

Papa Francesco si è recato a Saxa Rubra, nella sede della Rai, per registrare un’intervista alla trasmissione «A sua immagine», programma che andrà in onda il 4 giugno su Rai1. È la prima volta che un Pontefice si reca negli studi televisivi della Rai. Francesco, al suo arrivo, è stato applaudito da numerose persone, personale della tv pubblica che hanno gridato «Viva il Papa». L’intervista era in agenda a marzo ma poi fu rinviata perché il Pontefice era stato ricoverato al Policlinico Gemelli per una infezione respiratoria.

Ad accogliere il Papa all’ingresso della Rai, l’ad Roberto Sergio e la conduttrice del programma Lorena Bianchetti. Il Pontefice, sceso in autonomia dall’auto utilitaria e poi adagiatosi sulla sedia a rotelle, ha poi salutato con la mano e ringraziato le persone accorse a immortalare l’evento con i telefonini. Con l’uscita di oggi Francesco conferma di essere tornato in piena attività, dopo lo «stato febbrile» di ieri che lo aveva costretto ad annullare le udienze della giornata.