Che cosa ha il Papa: febbre e udienze cancellate. Parolin: "È stanco"

Un venerdì con la febbre per Papa Francesco che non ha ricevuto nessuno in udienza. La notizia, confermata nel primo pomeriggio, dalla Sala Stampa Vaticana ha subito generato timori sullo stato di salute di Bergoglio che, circa due mesi fa, è stato ricoverato al Gemelli a causa di una polmonite. Rispetto alla fine dello scorso marzo, però, questa volta tutto è tutto diverso e molto più tranquillo. È stato il Segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin, a rassicurare: "Il Papa era stanco - ha detto a margine della presentazione del libro a cura di monsignor Dario Edoardo Viganò Papi e media. Redazione e ricezione dei documenti di Pio XI e Pio XII su cinema, radio e tv a palazzo Borromeo sede dell'ambasciata d'Italia presso la Santa sede -. Ieri ha avuto una giornata molto intensa. Ieri sera mi dicevano che ha incontrato moltissima gente e, nel contesto di questo incontro con la Scholas Occurrentes, ha voluto salutarli tutti e probabilmente a un certo punto la resistenza viene meno".

Che tutto sia nella norma emerge anche dalla conferma dell'appuntamento di lunedì prossimo. Il 29 maggio, infatti, Papa Francesco riceverà in Vaticano il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sempre lunedì Bergoglio conferirà al Capo dello Stato il Premio Paolo VI sul tema Paolo VI e l'Italia: l'eredità storica e l'attualità.

Insomma, qualche attimo di apprensione, un piccolo salto indietro alla vigilia della Pasqua, ma tutto è nella norma per il Papa argentino che ha effettuato una sorta di pit-stop forzato dopo un periodo intenso, segnato dal viaggio in Ungheria, dall'impegno per la pace in Ucraina e dal messaggio per la cura del creato.