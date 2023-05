Tagadà, l'allarme di Dalmonte sui prezzi: attenti alle speculazioni

24 maggio 2023 a

Alluvione in Emilia Romagna, gli effetti della catastrofe si fanno sentire anche sul prezzo di vendita al dettaglio dei prodotti ortofrutticoli. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 24 maggio su La7. In collegamento c'era Nicola Dalmonte, di Coldiretti Ravenna, che, però, ha messo in guardia sugli effetti della speculazione. Secondo Dalmonte, infatti, l'improvvisa mancanza dei prodotti dalla Romagna non può giustificare un effetto inflattivo sulla vendita al dettaglio.

"Non è che perché abbiamo perso il prodotto ortofrutticolo nostro ci dev'essere anche un aumento nel carrello della spesa - ha detto Dalmonte nel corso di Tagadà - Certamente è un'offerta che è diminuita ma non può essere un aumento legato alla mancata produzione della nostra regione. Su questo abbiamo già chiesto di vigilare che non ci siano aumenti non consoni a quello che è il mercato. Chiaramente la ricerca spasmodica di un prodotto ha effetti sui prezzi di vendita".