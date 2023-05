Tagadà, Vittorio Sgarbi svela chi finanzia Ultima Generazione

Giada Oricchio 23 maggio 2023 a

Gli attivisti di Ultima Generazione si sono presentati davanti a Palazzo Madama, sede del Senato, hanno gettato acqua sulla facciata e si sono cosparsi di fango per protestare contro il presidente Ignazio La Russa che li aveva invitati ad andare a spalare il fango in Emilia Romagna anziché imbrattare opere d’arte e monumenti per richiamare l’attenzione sulla crisi climatica. E’ il secondo blitz dopo quello alla Fontana di Trevi. Il tema è stato dibattuto a “Tagadà”, talk pomeridiano su La7. Il critico d’arte Vittorio Sgarbi ha condannato questi gesti: “Sono vandalici e punibili. Chi li compie però si sta rendendo conto di non essere popolare. Non è certo buttando il nero (carbone vegetale, nda) nella fontana di Trevi che ottieni il consenso. Sono impopolari, non creano simpatia”. Poi il sottosegretario al ministero della Cultura ha rivelato chi c’è dietro Ultima Generazione: “I miliardari li finanziano e loro eseguono gli ordini come se fossero picciotti così da consentire alla grande industria delle rinnovabili di andare avanti”.

La conduttrice Tiziana Panella, con tono di voce sbalordito, lo ha incalzato: “Ma chi sono questi finanziatori miliardari?” e Sgarbi: “Uno è Getty, è accertato. I carabinieri devono risalire alla cupola che li comanda. Gli attivisti non sono lì in maniera spontanea, sono indirizzati da una strategia europea, se non mondiale, per colpire alcuni luoghi simbolo. Siamo davanti a un piano di una vera e propria cupola che ha in mente un’azione per favorire il business delle rinnovabili”.