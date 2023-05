In onda, Matteo Renzi sfotte Elly Schlein: al Parlamento europeo solo in gita

22 maggio 2023 a

Il leader di Italia Viva non perdona nulla al segretario del Pd, Elly Schlein. Renzi è stato ospite della puntata di In Onda del 21 maggio e ha lanciato una frecciatina niente male. Ha ricordato che, se non fosse stato per il 40% preso dal Pd alle Europee del 2014, Schlein non sarebbe mai stata eletta europarlamentare.

"Quando io ho fatto il capo del Pd, il Pd ha preso il 40% e Elly Schlein è entrata al Parlamento europeo - ha detto Renzi - Perché se il Pd del 2014 avesse preso il 22%, che è il risultato più lusinghiero che viene attribuito al Pd, Elly Schlein il Parlamento europeo lo avrebbe visto in gita scolastica. Questo perché alla fine c'è sempre qualcuno a cui attribuire la responsabilità del passato, io rivendico il fatto di aver fatto il segretario del Pd e aver fatto le unioni civili, il jobs act, industria 4.0, il dopo di noi, la legge sull'autismo, la cooperazione internazionale, Dopo di che una parte del Pd che amava la ditta più del Paese ha preferito fare la guerra a me anziché continuare con una tradizione che io definisco blairiana. Elly Schlein è stata eletta parlamentare europea grazie al 40%. Lei ha vinto le primarie su una linea straordinariamente chiara: voglio fare una linea di sinistra massimalista. Più fa quello, più lascia uno spazio a noi. Ma sarà in competizione con Conte".