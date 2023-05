In Onda, Alemanno spiazza De Gregorio: chi voterebbe in Turchia

14 maggio 2023 a

"Ho una curiosità da Alemanno se lei oggi fosse un turco perch voterebbe?". David Parenzo a In Onda, domenica 14 maggio, interroga l'ex sindaco di Roma ospite nello studio di La7. In Turchia è il giorno delle elezioni, le urne sono chiuse e si procede allo spoglio delle schede elettorali: Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano (Chp) ha lanciato la sfida a Recep Tayyip Erdogan nelle presidenziali con buone possibilità di sottrarre al "sultano" lo scettro di capo dello Stato dopo nove anni di presidenza.

Di fronte alla domanda del conduttore Alemanno scoppia a ridere ma Parenzo replica: "Sono serio, risponda". E la risposta è talmente sorprendente da lasciare di stucco l'intero studio. "Non per Erdogan, non mi piace. Non mi piace come si è comportato con i curdi, non mi piace il suo atteggiamento autoritario" dichiara scuotendo la testa. "Forse un cambio della guardia in Turchia farebbe bene un po' a tutto il Mediterraneo" sentenzia. "Che cos'è che non le piace di quello che ha fatto con i curdi?" domanda Concita De Gregorio ancora sorpresa della risposta del suo ospite. "L'atteggiamento di carattere imperialistico, oppressivo. Credo che sia ormai una presenza ingombrante nel Mediterraneo" ribadisce talmente forte e chiaro da costringere la conduttrice a passare all'altra ospite in studio, la giornalista di Sky Giovanna Pancheri a cui De Gregorio domanda invece chi sia l'antagonista 70enne che rischia di rubare il trono al sultano.