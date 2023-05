Stasera Italia, “rivoluzione culturale”. Martelli, cosa c'è dietro il calo della natalità

12 maggio 2023 a

All'Auditorium della Conciliazione di Roma in questi giorni sono andati in scena gli Stati Generali della Natalità, un modo per discutere dell’inverno demografico che sta colpendo l’Italia e non solo. Nel giorno degli interventi di Giorgia Meloni e di Papa Francesco sul drastico calo delle nascite il tema viene affrontato di nuovo nel corso della puntata del 12 maggio di Stasera Italia, talk show pre-serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, dove è ospite Claudio Martelli, ex ministro della Giustizia e direttore del giornale Avanti!: “Non credo che la questione della natalità si risolva solo con un welfare migliore, certo quello è indispensabile, soprattutto per le donne, che non possono caricarsi un doppio lavoro. Ma non possiamo far finta di non vedere che - mette in evidenza il giornalista ed ex politico - c'è stata una rivoluzione culturale, in tutta Europa, negli Stati Uniti e anche in Italia, che ha prodotto questo calo drastico delle nascite, perché tirar su dei figli è faticoso”.