Ucraina nella Nato e nell'Ue, Dario Fabbri: "Non ha nessun parametro"

13 maggio 2023 a

a

a

L'Ucraina non ha nessun parametro in regola per entrare nella Nato, né tantomeno nell'Unione europea. Dario Fabbri, direttore di Domino, analizza gli scenari internazionali per Kiev nel giorno della visita a Roma di Volodymyr Zelensky. Nel corso dello speciale di La7 condotto da Enrico Mentana, l'analista geopolitico spiega che "entrambi i percorsi sono complessi e per nulla scontati. A essere sinceri fino in fondo, l'entrata dell'Ucraina nella Nato non sembra lo sviluppo prossimo venturo, ma per essere ancora più chiari la Nato è entrata nell'Ucraina, quindi diventa quasi secondario".

Le condizioni affinché Kiev entri nel Patto atlantico a oggi non sono chiare. "C'è lo scetticismo della Germania, ma anche della Francia", spiega Fabbri che sull'ipotesi dell'ingresso nell'Ue afferma che questa "rimane una possibilità più concreta rispetto a un anno e mezzo fa". Ma allo stato attuale Kiev "non ha nessun parametro per entrare, è un Paese in guerra, distrutto sul piano economico e ha un tasso di corruzione e di non democrazia" che renderebbe impossibile l'entrata in Europa. Ma questa sono "scelte geopolitiche, dove i parametri hanno un ruolo meno rivelante, e c'è il sostegno dell’Italia che non è insignificante", spiega l'analista.