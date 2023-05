Senaldi: "Non è venuto a promuovere la pace", il vero obiettivo di Zelensky

13 maggio 2023 a

a

a

Volodymyr Zelensky è venuto in Italia è il suo "non è stato un viaggio di pace o per promuovere la pace. È venuto a rivendicare della lotta di resistenza ucraina", commenta Pietro Senaldi nel corso di In Onda, il programma condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo su La7. Il condirettore dei Libero spiega che il leader ucraino, che domani sarà a Berlino, "che sta difendendo eroicamente la sua patria è tenuto in piedi in realtà dagli Stati Uniti, perché da solo non potrebbe farcela" contro l'invasione russa.

"I vostri figli in guerra se...". Zelensky da Vespa: lo scenario da brividi

Secondo il giornalista Zelensky è venuto a Roma "per spazzare via ogni possibilità di trattativa di pace a breve periodo e perlanciar eun messaggio alla Francia. Non a caso viene in Italia, che è il paese più atlantista, e andrà in Germania per riportare Berlino nell'asse". Insomma, il leader ucraino dice "noi andiamo avanti e la pace non è prossima. È un viaggio bellicoso", conclude Senaldi, "ma tutti no lo capiamo".

Franco smonta gli sforzi del Papa: "Religione tra le cause della guerra"

Il capo del governo di Kiev ha incassato il pieno sostegno dell’Italia negli incontri con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e con la premier Giorgia Meloni, durante la sua prima visita a Roma dall’inizio della guerra. Un sostegno che le istituzioni italiane hanno garantito a 360 gradi, anche con gli aiuti militari e fino a quando sarà necessario, ovvero fino a una pace giusta che comporti la fine delle ostilità e la cessazione dell’invasione russa. Insomma, il nostro Paese scommette sulla vittoria di Kiev mentre continua a caldeggiare la sua adesione all’Unione europea.