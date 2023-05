Piazzapulita, Formigli sbotta: "La cultura italiana non esiste". In studio cala il gelo

Giada Oricchio 12 maggio 2023 a

La cultura italiana diventa terreno di scontro a “Piazzapulita”. Durante l’ultima puntata del talk serale di La7 il conduttore Corrado Formigli si è scontrato con il direttore del “Secolo d’Italia”, Italo Bocchino. Chiosa finale di Laura Boldrini. Il tema era la presunta purezza della cultura italiana. Formigli ha sottolineato che la cultura italiana non è un monolite: “È un divenire, un cambiamento, non è fissa, le seconde generazioni stanno cambiando la nostra cultura, impariamo dagli stranieri cose che non sapevamo, il resto sono cavolate”, “È una bestemmia dire che non esiste” ha replicato Bocchino.

Gli animi in studio si sono accesi e l’ex presidente della Camera Laura Boldrini è intervenuta: “Noi siamo il frutto di una contaminazione millenaria. Vuole parlare? Eh ma parla sempre a sproposito!”. L’ex esponente di Forza Italia ha alzato la voce a sua volta: “Vi è mai capitato di incontrare donne musulmane al supermercato accompagnate dal figlio che fa il guardiano? Le vuoi quelle in casa?”. Ma Formigli lo ha ignorato e ha mandato la pubblicità.