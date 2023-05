Dritto e rovescio, ciclone Mario Giordano su Elly Schlein: "Dove vive"

11 maggio 2023 a

Mario Giordano è ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio, il programma di Rete 4, presentare il suo ultimo libro "Maledette iene". Il conduttore di Fuori dal coro è chiamato a commentare, nel suo stile, i temi più caldi dell'attualità come quello della sicurezza a Milano. "Una volta c'era l’operazione Strade sicure, con l'esercito, perché non si può fare un intervento straordinario alla stazione di Milano o di Torino? Cosa ci vuole?". L'argomento chiama quello dei migranti con le accuse del governo di Macron a quello di Giorgia Meloni: "I francesi non possono darci una mazza di lezione, loro che bastonano donne e bambini a Ventimiglia, e che hanno i terroristi italiani lì da anni", attacca Giordano.

Non poteva mancare un passaggio su Elly Schlein. Del Debbio manda in onda un lungo intervento della segretaria del Pd sul riscaldamento climatico, la crisi idrica e l'economia circolare, il tutto piuttosto fumoso: "Ora ho capito qualcosa di Schlein, finora avevo capito un solo concetto, fondamentale: l'armocromista...", è la stoccata del giornalista.

L'intervista a Vogue in cui Schlein è apparsa in trench di colore glauco e ha rivelato di chiedere i servizi di una personal shopper esperta di abbinamenti per i suoi look, continua a far parlare. "L'ha concessa a una rivista popolare, operaia, e dice pagine e pagine di fuffa. Poi rivela che ha l'armocromista... Ma questi vivono in un altro pianeta!", sbotta Giordano. "Paga 300 euro l'ora per mettere un trench glauco...", è la stoccata del giornalista che rincara la dose: per le manifestazioni del Pd non mettete più le bandiere rosse alle finestre, ma quelle glauco... "Bandiera glauco la trionferà".