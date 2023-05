Piazza pulita, Chloè Bertini scappa dallo studio tv di Corrado Formigli

07 maggio 2023 a

Un siparietto niente male quello andato in onda nella puntata di Piazza pulita giovedì 4 maggio. Ospite in studio c'era Chloè Bertini, membro dell'associazione ambientalista "Ultima Generazione" e, nelle ultime settimane, divenuta un personaggio televisivo conteso da vari talk. Ultima in ordine di tempo proprio la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7 che l'ha invitata nella puntata in cui era ospite in studio anche il geologo Alberto Prestininzi. Durante la serata, la discussione si è focalizzata sul tema della siccità e il geologo stava per contribuire alla discussione leggendo uno stralcio di un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. "Io sono convinto che lei sia in buona fede - stava dicendo il geologo rivolgendosi a Bertini - Nelle 560 pagine dell'undicesimo rapporto...".

A quel punto Chloè Bertini non ha retto. Si è alzata e ha cominciato a togliersi il microfono: "Già questo fa parte del problema - ha detto l'ambientalista a Formigli che cercava di convincerla a restare in studio. Poi si è avvicinata al geologo che le ha detto: "Prima di tutto impari almeno l'educazione. Ogni tanto vuoi ascoltare gli altri che hanno studiato 50 anni? Te ne vai perché non vuoi ascoltare e perché hai cattivi maestri". Neppure Formigli è riuscito a far tornare la calma in studio. Il conduttore si è avvicinato a Bertini che era in evidente stato di agitazione e le ha detto: Devi imparare ad ascoltare perché è una cosa importante. Devi lasciare che gli altri possano esprimere le proprie opinioni". Poi sulle immagini proiettate in studio la ragazza si è messa a urlare: "Guardi! guardi!". E Formigli l'ha gelata: "Guardi che siamo stati noi a fare quelle immagini...".. Ma ormai era troppo tardi. La novella Greta Thunberg era già fuori dallo studio