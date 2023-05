Mezz'ora in più, Tajani anticipa le riforme: premierato è la soluzione migliore

07 maggio 2023 a

a

a

Premierato soluzione migliore per l'Italia. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parla di riforme istituzionali e fa la sua profezia su quali possano essere le modifiche da apportare alla Costituzione per garantire maggiore stabilità al governo del Paeseò. «Credo che per l’Italia, forse, il premierato possa essere la soluzione più gradita alla maggioranza delle forze presenti in Parlamento». Così, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Mezz’ora in più, su Rai 3. «La Costituzione non è una norma di fede, se non ci sono norme che consentono di governare, il Paese ne soffre. Si deve rafforzare la stabilità del nostro Paese. Allora bisogna dare delle riforme istituzionali. La ricetta migliore bisogna trovarla insieme, maggioranza e opposizioni. Da qui la decisione del Governo di ascoltare le forze di opposizione. Al termine dei colloqui potremmo presentare una proposta».

"Offese inaccettabili". Emergenza migranti, Tajani tuona contro la Francia

«L’Aventino? Sarebbe un grave errore - così Tajani in vista del confronto di martedì, rispondendo a una domanda sull’eventuale Aventino da parte delle opposizioni sulle riforme istituzionali. «Credo che i cittadini - ha osservato Tajani - abbiano diritto a scegliersi il loro governo. Vogliamo che le opposizioni partecipino alla scrittura». Ha quindi aggiunto che «le riforme sono parte del nostro programma. Se l’opposizione dice no, andremo avanti, poi ci saranno i referendum e decideranno i cittadini».