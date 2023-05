Tagadà, Schlein? La bordata di Tecce: "Nullismo armocromico"

04 maggio 2023 a

Sotto il trench nulla? Fa ancora discutere l'intervista di Elly Schlein a Vogue, visto che le confidenze della segretaria del Pd in materia di moda e abbinamenti di colore contrastano con l'assenza di proposte politiche concrete e prese di posizione nette su temi di peso. Per questo Laura Tecce nella puntata di giovedì 4 maggio di Tagadà, su La7, parla di "nullismo armocomico". "Non ho sentito una proposta concreta, solo una critica al governo. Il salario minimo? Non è una sua proposta, ne parla anche Giuseppe Conte", spiega la giornalista.

Insomma, l'unica "novità è una segretaria che fa le intervista su Vogue che certo non è una rivista del proletariato o dei lavoratori", attacca Tecce che entra nel merito delle critiche della leader dem al decreto lavoro del governo. Schlein ha parlato di ricattabilità dei lavoratori con le nuove norme. "Non vedo come possa essere possibile, il decreto ha messo soldi in busta paga ai lavoratori...", afferma Tecce. Il Pd è a trazione Cgil, commenta la giornalista, con il Movimento 5 stelle che sta facendo una strada solitaria nell'opposizione. "Schlein, vestiti armocromici permettendo, farebbe bene a trovare la sua", è la stoccata della giornalista.