Piazzapulita, surreale Saviano: difende pure l'armocromia. "Massacro"

04 maggio 2023

La polemica sull'armocromista "è solo l'inizio del massacro". Per Roberto Saviano l'intervista a Vogue di Elly Schlein non è un clamoroso autogol di comunicazione che tradisce la distanza del Pd dai problemi veri del Paese, ma un "dettaglio" su cui la stampa si è aggrappata per "togliere attenzione a tutto il resto". Lo scrittore di Gomorra è ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita, su La7, nella puntata di giovedì 4 maggio, e come da copione difende a spada tratta la leader dem.

Schlein in una delle rare interviste ha confessato alla rivista di moda di avvalersi di una personal shopper esperta di armocromia (l'abbinamento dei colori...) che tra l'altro costa centinaia di euro l'ora. Anche i commentatori più teneri col Pd hanno bollato l'operazione come una tremenda gaffe. Non Saviano: "È solo l'inizio del massacro che un leader subisce quando si espone in politica. Si è data attenzione a questo dettaglio inutile per toglierla a tutto il resto", argomenta lo scrittore, che gira intorno al concetto: "Si dà luce a commento detto in qualche secondo per impedire facilmente che l'attenzione vado su altro".

A riguardo, Saviano sposta l'attenzione sul governatore della Campania Vincenzo De Luca, che ha attaccato Schlein per la vicenda dell'armocromia. "Ha fatto un video dove ha preso in giro Schlein, ormai chiaramente è un comico, che ha piazzato i figli e che comanda da Satrapo. E il satrapo campano"; attacca lo scrittore idolo della sinistra che ha vecchie ruggini con governatore dem. "Quando sono stato invitato a un festival diretto da Scurati a Ravello ha cancellato la mia presenza... Questo è De Luca", commenta Saviano secondo cui il governatore campano prende in giro Schlein "per evitare che possano invece emergere i temi per cui andrebbe fermato lui".