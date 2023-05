Parigi, panico in diretta per Giovanna Botteri: esplosione a pochi passi

Valentina Bertoli 02 maggio 2023 a

Scontri, tensioni, arresti: in Francia le celebrazioni dei lavoratori, sommate alla protesta per la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron, finiscono malissimo. Ieri, lunedì 1 maggio, i contrasti tra i manifestanti violenti e gli agenti di polizia hanno fatto sì che in tutto il Paese si respirasse un’atmosfera pesante. A Parigi grossi petardi sono stati lanciati contro le forze nazionali da una schiera di contestatori rabbiosi. A rischiare grosso è stata Giovanna Botteri. La giornalista Rai, pronta a divulgare informazioni in diretta dalla capitale e in collegamento con il Tg3, è riuscita a salvarsi dallo scoppio di una carica di polvere. Il video, che ritrae la scena, ha sollecitato lo spavento degli utenti sui social.

Attimi di vera paura per Giovanna Botteri. La giornalista Rai, durante il collegamento con il Tg3, è stata sorpresa dall’esplosione di un petardo lanciato a pochi centimetri da lei. In diretta da Parigi, nel cuore della rivolta del 1 maggio, l’inviata ha provato a fare il punto della situazione: “Siamo a Place de la Nation dove il corteo è arrivato. Alle mie spalle c’è un ragazzo che è appena stato ferito da una granata. La situazione è davvero molto molto molto tesa”. In occasione della festa dei lavoratori, infatti, migliaia di cittadini hanno invaso le strade di Parigi e di tutta la Francia per palesare il proprio malcontento, dovuto alla riforma pensionistica promulgata dal presidente Emmanuel Macron. Oltre mezzo milione di persone hanno sfilato con un solo intento: mettere a ferro e fuoco le città simbolo del potere francese. Nella capitale, in particolar modo, a sollevare la ribellione dei cittadini sono stati i “black block”, un gruppo di manifestanti violenti vestiti di nero. Sono state predisposte imponenti misure di sicurezza e sono scesi nelle piazze di tutto il Paese circa 12mila agenti delle forze dell’ordine. Circa 108 poliziotti e gendarmi, contro i quali è stata scatenata una pioggia di petardi e molotov, sono rimasti feriti.

A rischiare un incidente fatale è stata la giornalista Rai Giovanna Botteri che, immersa nel caos dei conflitti, ha provato a riferire quanto stesse accadendo, in collegamento con il Tg3. Il filmato, che riprende la scena del terrore, è stato prontamente pubblicato sui social network e ha lasciato gli utenti con il fiato sospeso. Qualcuno sottolinea il coraggio e la tenacia della giornalista: “Sempre in prima fila. Ha tutta la mia stima”. Qualcun altro, invece, dà voce all’angoscia: “Ho temuto il peggio”.