Quanto costa fare una seduta di armocromia, Fornero: "Ben vengano nuovi lavori"

Armocromia: l’abito è il messaggio e fa il politico? Sì, nell’era della politica televisiva. Nel corso dell’ultima puntata del talk di La7 “In Onda”, sabato 29 aprile, gli ospiti dei conduttori David Parenzo e Concita De Gregorio, hanno espresso la loro opinione sul fatto che Elly Schlein, segretariaa Pd, si avvale dell'aiuto di una personal shopper per i suoi look. Il già segretario del PDS e ultimo leader del PCI, Achille Occhetto, ha scherzato: “Se non avessi messo quella giacca marrone (nel 1994, nda) forse Berlusconi non avrebbe vinto”, l’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha punzecchiato Schlein: "La sua è una sinistra aristocratica", mentre la professoressa Elsa Fornero, alla quale Parenzo ha ricordato il famoso cappotto di loden dell’ex premier Mario Monti assurto a simbolo dell’austerità nel 2011, ha osservato: “Ben venga che ci sia una nuova professione, ben pagata a quanto pare. I consulenti di immagine ci sono da molto tempo, non conoscevo questa specializzazione dell’armocromia, ma mi fa piacere che ci siano persone che si guadagnano da vivere così, magari divertendosi. Io non ci trovo niente di male”.

"Radical chic". Armocromia? Alemanno sbotta, De Gregorio muta

In collegamento c’era pure Renato Mannheimer. Il sondaggista ha ricordato l’importanza dell'outfit per i politici - dalla canottiera di Umberto bossi al chiodo di Matteo Renzi, dal torso nudo di Matteo Salvini ai tailleur istituzionali di Giorgia Meloni una volta diventata premier – e ha rivelato: “Mi apsettavo un abbigliamento più sbarazzino per Elly Schlein, ma comunque non fa differenza sui voti”.