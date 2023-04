Armocromia, Alemanno sbotta: "Radical chic". De Gregorio muta

Giada Oricchio 29 aprile 2023 a

L’armocromia di Elly Schlein è diventata un tormentone. Se ne parla anche durante l'ultima puntata del talk di La7 “In Onda”, sabato 29 aprile. L’ex sindaco di Roma, Gianni Alemanno, ha rifilato una frecciatina maliziosa alla segretaria del Partito Democratico: “La cosa che mi fa impressione è che la prima intervista di Schlein è a Vogue… obiettivamente uno si aspettava qualcosa di diverso”. Il conduttore David Parenzo lo ha rintuzzato: “Non era la prima…” e la collega Concita De Gregorio: “Ma no, no…”.

Alemanno ha graffiato ancora: “Se (Schlein, nda) voleva portare il Pd a sinistra, lo sta portando verso una sinistra molto di elite, aristocratica che non rispecchia il momento storico”. De Gregorio si è sentita chiamata in causa e ha replicato: “Questo dei radical chic è il classico argomento di chi non sa come rispondere, io lo conosco molto bene. Si mette sempre in azione quando non c’è altro da dire. Blocca il pensiero. L’argomento del comunista che va a sciare è passato di moda” e Alemanno: “Allora non offrite il fianco… non bisogna nemmeno esagerare in senso opposto”.

La conduttrice ha spiegato che non c’è niente di male ad adeguare l’aspetto fisico al pensiero, ma l’ex ministrosi è preso l’ultima parola: “In ogni caso questo dimostra come ormai l'elettorato della Schlein sia l'élite e non più la classe operaia”.