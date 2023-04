Caso Anpi, ira Farinetti: "Uomo piccolo e rancoroso". E Sgarbi mostra il messaggio

29 aprile 2023 a

a

a

Il 25 Aprile, festa della liberazione dal nazifascismo, Enrico Mezzetti, presidente dell'Anpi di Viterbo, si è rifiutato di stringere la mano a Vittorio Sgarbi per alcune precedenti dichiarazioni pro fascismo del critico d’arte. Il video è diventato virale sul web scatenando commenti da tifosi.

Il giorno dopo, Sgarbi ha pubblicato su Twitter, quello che sembrava un messaggio whatsapp di solidarietà dell’imprenditore Oscar Farinetti: “Caro Vittorio. Nella qualità di iscritto all'Anpi ti chiedo scusa per il gesto stupido del presidente di Viterbo... evidentemente uomo piccolo, rancoroso e che non sa niente di te. Mi vergogno per il suo gesto. Oscar Farinetti”.

Ma agli occhiuti internauti non è sfuggito che il testo non aveva lo sfondo bianco tipico dei messaggi in entrata sulla sinistra bensì verde con spunta blu a destra. Insomma, sembrava auto-inviato. E giù di sfottò. Se Farinetti non ha rivendicato la paternità del messaggio, ci ha pensato il critico d’arte a smentire i malpensanti pubblicando sul social di Elon Mask, lo screenshot del suo smartphone con una parte più ampia della chat. A corredo dell’immagine ha scritto: “Per chi dubitava...”. Caso chiuso? Non proprio. La pic dell’account di Farinetti è diversa dalla prima pubblicazione e manca la firma. Insomma, i conti non tornano ancora.