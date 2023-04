Schlein, il caso armocromista fa impazzire Gribaudo: "Devono vestirsi con gli stracci"

Giada Oricchio 28 aprile 2023 a

La segretaria del Pd Elly Schlein ha rivelato di pagare un’armocromista per i suoi look. La dichiarazione è stata oggetto di sberleffo da parte della destra e di malpancismo all’interno della sinistra. Lilli Gruber, conduttrice del talk preserale di LA7 “Otto e Mezzo”, venerdì 28 aprile, ha chiesto agli ospiti se si sia fatto tanto rumore per nulla o se sia stato un autogol.

In collegamento, Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico ed ex coinquilina di Schlein, ha osservato che la segretaria, nella lunga intervista al mensile “Vogue”, ha preso posizione su tantissimi argomenti, solo una frase era dedicata alla consulente di immagine. Tanto è bastato agli avversari politici per ricamarci su: “La destra e i suoi portavoce hanno sostituito la parola comunisti con radical chic che è una parola vuota, una litania per dire che chi rappresenta la sinistra deve essere vestito di stracci - ha detto Gribaudo - Noi dobbiamo essere quella cosa lì… è il consueto sottotesto dei giornali di destra”.

Gruber però l’ha smentita: “Onorevole, in realtà c’è stato un dibattito anche nel Pd, non è stato solo un attacco dei giornali di destra…”. La deputata dem l’ha rintuzzata: “Da noi ci sono state semplici battute scherzose proprio perché l’armocromia non era un tema di dibattito al congresso. In realtà, in quell’intervista si è parlato molto delle idee di Elly Schlein e delle sfide che l’attendono”.