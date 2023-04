Toscani esagera su Meloni: “È volgare”. Poi loda Schlein: sempre benvestita

28 aprile 2023 a

Si discute ancora delle foto di Elly Schlein a Vogue. A commentare gli scatti della leader del Partito Democratico è Oliviero Toscani, noto fotografo, che in un intervento su La Stampa pizzica la neo segretaria, difendendola però dalle eccessive critiche per le rivelazioni su “armocromia” e la “personal shopper”: “Ha sbagliato chi l'ha fotografata. Quelle foto sono brutte. E ha sbagliato chi l'ha vestita. Lei è una ragazza in jeans con le sue giacchettine, deve continuare così. È elegante, sobria, fresca. Ha stile. È sempre benvestita. Se si vestisse da operaia la accuserebbero di apologia del comunismo. Inopportuno? Ma non si è mica fatta fotografare mentre beve champagne in una vasca d'oro. Non capisce molto di moda, si fa aiutare, può permetterselo. Siamo così provinciali da credere che questo sia un tradimento dei suoi valori?”.

Toscani ci va giù pesante nei confronti dello stile del premier Giorgia Meloni, usando tutti altri termini rispetto a quelli rivolti nei confronti di Schlein: “Meloni è volgare. Rossetto esagerato, ombretto sgargiante. La vera contraddizione è - sbotta il fotografo - che a sinistra sia dia tanta importanza a queste piccolezze. Questo è provincialismo politico. Lo stesso di chi rompeva le palle a Fausto Bertinotti per i pullover di cachemire. Non c’è niente di più provinciale di un piccolo comunista”.