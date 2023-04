Elly Schlein, Porro a valanga: "Comunista con l'armocromista..."

28 aprile 2023 a

a

a

Nelle chat dei parlamentari del Pd non si parla d'altro: ma veramente Elly Schlein ha rilasciato la prima intervista alla stampa dopo l'elezione a segretaria dem a Vogue per parlare della sua consulente di armocromia e di scelta di abiti? Già, segno dei tempi e di una sinistra che ha perso totalmente il contatto con le classi sociali di riferimento. E proprio le parole di Schlein sulla personal shopper scatenano Nicola Porro che nella sua consueta rubrica social, Zuppa di Porro, sottolinea l'ennesimo autogol dem. "Mi viene da ridere, è incredibile, invece di parlare ai partigiani la Schlein ha parlato delle sue giacche a Vogue, ed era la sua prima intervista da segretaria del Pd…", attacca il conduttore di Quarta Repubblica su Rete 4.

L'armocromista di Schlein (da 300 euro l'ora) scatena il Parlamento

Le contraddizioni che sottostanno alla vicenda sono evidenti. "La ragazza col fazzoletto rosso che fa lacrimare addirittura la gente che si trova a sinistra a chi ca*** concede la prima intervista? A Vogue e qui la comunista cosa dice? Che si avvale di un personal shopper. Porca putt***, da non credere"" sbotta Porro che rincara la dose: "Prima o poi un giorno ci sveglieremo da questa bolla e rifletteremo sul fatto che la sinistra ha una leader che ha un'armocromista, non ci credo". Il giornalista ne ha anche per Antonio Polito che, intervistato da Libero, ha difeso la scelta di Schlein. "Dice che è un nuovo modo di comunicare e difende pure le supercazzole", sbotta Porro.