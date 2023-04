28 aprile 2023 a

a

a

L'armocromista di Elly Schlein infiamma la politica. DI cosa parliamo? Ma della personal shopper che aiuta la segretaria del Pd a scegliere abiti e abbinamenti di colore di cui la stessa Schlein ha parlato in una intervista a Vogue. Carlo Calenda ha commentato: «Come è noto io sono molto "élite" ma vi giuro che ignoravo l’esistenza dell’armocromista come figura professionale. Colpa mia». Mestiere tra l'altro anche redditizio, visto che per le sue consulenze la persona shopper di Schlein Enrica Chicchio chiederebbe fino a 300 euro l'ora.